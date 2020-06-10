شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. وعضو بـ«الشعبة»: البيع والشراء متوقف (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت أسعار الذهب، الأربعاء، ارتفاعاً، حيث سجل سعر جرام الذهب «عيار 24»، 880 جنيهاً، وسجل «عيار 21»، 770 جنيهاً، بينما سجل «عيار 18»، 660 جنيهاً، فيما سجل «عيار 14»، 513 جنيهاً، فيما بلغ سعر جنيه الذهب 6160 جنيهاً.

يأتي ذلك في ظل ارتفاع سعر الأونصة عالميًا بحوالي 18 دولارا، لتسجل 1717 دولار.

وقال أمير رزق عضو شعبة الذهب، إن ارتفاع «أسعار الذهب نتيجه لتوتر الأوضاع السياسية في ليبيا، والتي أدت إلى ارتفاع الأسعار عالمياً، خوفاً من اندلاع حرب، فضلا عن الأزمة الاقتصادية العالمية الناتجه عن انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩)، والتي أثرت بالسلب على حركة البيع والشراء في البورصات العالمية».

وأوضح رزق في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن «أسعار الذهب في مصر تتأثر بسعر الأونصة عالمياً، وسعر الدولار، ولا يمكن التدخل فيهم من قبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال ضرب السعر العالمي في سعر الدولار، ومن خلال ذلك يتم تحديد الأسعار».

وأكد عضو شعبة الذهب أن «حركة البيع والشراء في مصر متوقفة تماماً، نتيجه تدهور الأوضاع المادية التي لا تسمح للأسرة بشراء الذهب، فضلا عن تطبيق ساعات الحظر، خاصة وأن نشاط سوق الذهب يبدا مساءً».

وكانت أسعار الذهب، محلياً، قد سجلت انخفاضاً طفيفاً أمس، حيث سجل سعر جرام الذهب «عيار 24»، 876 جنيهاً، وسجل «عيار 21»، 767 جنيهاً، بينما سجل «عيار ١٨»، 657 جنيهاً، فيما سجل جرام الذهب «عيار 14»، 510 جنيهات، كما بلغ سعر جنيه الذهب 6135 جنيهاً.

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