شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع في أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
سجلت أسعار صرف الدولار، مقابل الجنيه انخفاضًا، في التعاملات الرسمية للبنوك المصرية، حيث سجل سعر صرف الدولار في البنك المركزي 16.11 جنيه للشراء و16.24 جنيه للبيع، مقابل 16.14 جنيه للشراء و16.25 جنيه للبيع أمس.
وسجل سعر الصرف في كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك إسكندرية انخفاضاً بحوالي 4 قروش ليسجل 16.12 جنيه للشراء و16.22 جنيه للبيع.
بينما سجل سعر الصرف انخفاضاً بحوالي قرش واحد في كل من البنك العربي الأفريقي والبنك الكويتي الوطني ومصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل 16.14 جنيه للشراء و16.24 جنيه للبيع.
واستقر سعر الصرف في كل من البنك التجاري الدولي CIB والمصرف المتحد وبنك HSBC وبنك التعمير والإسكان ليسجل 16.13 جنيه للشراء و13.23 جنيه للبيع.
بينما استقر سعر صرف العملة الأجنبية في كل من بنك البركة وكريديا اجريكول ليسجل 16.15 جنيه للشراء و16.25 جنيه للبيع.
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الوضع في مصر
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اصابات
36,829
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تعافي
9,786
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وفيات
1,306
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