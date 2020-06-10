شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من مبروك عطية على فيديوهات تقليده على «تيك توك» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، إنه شاهد كل مقاطع فيديو تطبيق «تيك توك»، التي يقلده فيها البعض والتي انتشرت مؤخراً عبر تطبيق التيك توك.

وعلق قائلاً خلال حواره مع برنامج «يحدث في مصر»، على mbc مصر، مع شريف عامر: «شاهدت جميع الفيديوهات، وأنظر إلى هذا الذي قلدني من نظره واحدة وهي بأنه لولا أنه يحبني ما التفت إلى من قريب أو من بعيد، فشكرًا لهم جميعاً».

وتابع: «ما يهمني هو أن يصل العلم للناس جميعاً، فمن قلدني من الممكن أن يكون أكثر تاثيراً في الناس»، واختتم حديثه داعيًا لمن قلده «بأن ينفع الله به كفرع كما نفع بالأصل، إن كان الأصل قد نفع».

في الأيام القليلة الماضية، قد يكون صادفك مجموعة من الفيديوهات عبر تطبيق «تيك توك» لشاب يقوم بتقديم تقليد للشيخ مبروك عطية وخاصة أثناء تعامله مع مشاكل السيدات التي تعرض عليه على الهواء مباشرة.

بتعبيرات الوجه وحركة الجسم، ومع باقة الورد الصغيرة التي اشتهر بها الشيخ مبروك عطية خلال تقديم برامجه المختلفة على الفضائيات، اعتمد حسين نصار، نفس الأسلوب لتقديم عدد من الفيديوهات مقلداً من خلالها عطية.

قد تعتقد أن نصار من الأشخاص الجدد في التقليد والتمثيل، أو تقديم فيديوهات على التيك توك، ولكن هذا ليس صحيحاً، «المصري اليوم»، تواصلت مع حسين، الذي كشف ماذا حدث وكيف استطاع جذب الأنظار له من خلال شخصية الشيخ مبروك عطية.

يقول أنه ليس جديداً في تقليد الأشخاص، بل إنه منذ 2014 يقدم على تلك الخطوة، فعلى الرغم من عمله كمهندس مدني إلا أن حبه للتمثيل جعله يتوجه للفيديوهات، ففي 2014 كان له عده فيديوهات على تطبيق dubsmash الشهير حينها، بجانب دخوله لمجالات الإعلانات لتتوقف حياته قليلاً حتى ينتهى من دراسته.

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يكمل حديثه: «في 2017 شاركت في فيلم تسجيلي لمشروع تخرج زوجتي ونال إعجاب الجميع، مع مشاركتي المختلفة في العديد من ورش التمثيل لعدد من الشخصيات والمبدعين منهم إيمان يونس، ليكون قرار التحول والرغبة في دخول مجال التمثيل حلمي القادم بعد العديد من الإشادات على أدائي».

بالانتقال لعالم التيك توك وتقمص عدد من الشخصايت الشهيرة، يقول: «وجدت تشجيع كبير من زوجتي وأشقائي والعديد من الأصدقاء بضرورة تقديم فيديوهات على التطبيق الشهير، ومع بداية جائحة كورونا، بدأت أول فيديو في مارس 2020، وكان لشخصية أحد المعلقين السعوديين، وبعدها كان فيديو بمشاركة زوجتي لمقطع من فيلم فول الصين العظيم للفنان محمد هنيدي».

أكثر من 100 ألف متابع والأعداد تتزايد، هنا قرر حسين تأسيس صفحة خاصة به على موقع «فيس بوك» للإنتشار الأوسع وقدم من خلالها عدد من الفيديوهات للعديد من النجوم مستغلاً موهبته في التمثيل ليقدم شخصية كلاً من سعيد صالح في مسرحية «مدرسة المشاغبين»، محمود عبدالعزيز، أحمد عز، وأحمد حلمي وغيرهم من نجوم الفن في مصر.