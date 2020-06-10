جامعة حلوان: انطلاق الفوج الـ11 من "الجامعة معاك" لدعم العمالة اليومية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق الفوج الحادى عشر من مبادرة الجامعة معاك التى تنظمها جامعة حلوان، لدعم العمالة اليومية فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد لمواجهة التداعيات السلبية والاقتصادية، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية بحلوان، وذلك تدعيمًا للعمل التنموى للجامعة، حيث قامت الجامعة بتوزيع 200 كرتونة مواد غذائية على الجمعيات الأهلية لتوزيعها على المواطنين الأكثر احتياجًا.

وفى هذا الإطار أكد الدكتور ماجد نجم، فى بيان صادر عن الجامعة، أهمية دور الجامعة فى دعم العمالة اليومية، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، لذا تؤدى جامعة حلوان واجبها نحو المشاركة المجتمعية بتقديم كل وسائل الدعم للمجتمع المحيط بالجامعة بوجه خاص، وتعمل بالتوازى على تنمية مجتمعات أخرى خارج محيطها، موضحا أن الجامعة حريصة على إجراء التدخلات المجتمعية المناسبة فى ضوء أى متغيرات طارئة لتحقيق التواصل المستمر بين الجامعة والمجتمع، حيث تعد استراتيجية مصر 2030 هى المستهدف الأساسى فى خطة الجامعة للتنمية.

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من جانبه أشار الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة إلى أهمية استمرار الجامعة فى القيام بدور فعال فى تقديم الدعم المستمر للمجتمع المحلى، وتنفيذ أنشطة تنموية متكاملة مع القطاع الأهلى ممثلاً فى الجمعيات الأهلية، والمواطنين لتحقيق تغيير يستهدف تحقيق رؤية خطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة حتى عام 2025، بهدف الوقوف مع أبناء الوطن يدًا بيد لعبور أى أزمات أو محن تواجههم، وبوجه خاص التحديات المجتمعية فى المجتمع المحيط بمنطقة حلوان.

وأوضحت الدكتورة سناء حجازى مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية أن هذه المبادرة تعد ضمن حزمة الخدمات التنموية المستمرة لجامعة حلوان فى المناطق العشوائية المحيطة بالجامعة وغيرها من المناطق الأخرى فى حلوان والمعصرة، مؤكدة حرص الجامعة من خلال قطاع البيئة على مد جسور التعاون المثمربشكل دائم ومستمر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.