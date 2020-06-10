شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة والقومى للمرأة ينعيان نرمين عفيفى قنصل مصر بأسطنبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج ، السفيرة نيرمين عفيفى قنصل مصر فى اسطنبول، وكتب على صفحتها :"فقدنا السفيرة الجدعة المحبة/ نيرمين عفيفى بعد رحلة علاج طويلة فى ألمانيا..خالص عزائي لاسرتها ولمحبيها ولزملاءها.. ربنا يرحمك يا نرمين ويصبر ولادك".

وفى نفس السياق ، نعى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائة السفيرة نرمين عفيفي قنصل مصر العام في اسطنبول والتى وافتها المنية أمس.

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و أعربت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس عن عميق حزنها لوفاة السفيرة نرمين عفيفي والتي شهد لها الجميع بكفائتها كدبلوماسية مصرية تقلدت العديد من المناصب منها نائب رئيس البعثةالمصرية في برلين، ومديرة لشئون المنظمات غير الحكومية بوزارة الخارجية .

وأعرب المجلس القومي للمرأة عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيدة ، سائلين الله عز وجل أن يلهم أهلها وأصدقائها الصبر والسلوان ، وأن يتغمد الفقيدة برحمته ويسكنها فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون