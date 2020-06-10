شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعلن مغادرة 4108 عالقين مصريين للقاهرة وسوهاج والإسكندرية عبر 21 رحلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتية، مغادرة 4108 من العالقين المصريين في الكويت، إلى محافظات القاهرة، وسوهاج، والاسكندرية، وذلك عبر 21 رحلة جوية، وأوضحت (الطيران المدني) الكويتية - فى بيان صحفى، اليوم الأربعاء، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه - أن الرحلات تضمنت 14 رحلة على متنهم 3079 راكبا إلى القاهرة، و6 رحلات على متنهم 899 راكبا إلى سوهاج ورحلة واحدة على متنها 130 راكبا إلى الإسكندرية.
وأضافت أن الشركات الناقلة لتلك الرحلات، هي شركة طيران المصرية، وفلاي ايجيبت، واير كايرو، وشركة الخطوط الجوية الكويتية وشركة طيران الجزيرة الكويتية، بواقع 7 رحلات لشركة طيران المصرية، و6 رحلات لشركة الخطوط الجوية الكويتية، و3 رحلات لشركة طيران الجزيرة الكويتية، و3 رحلات لشركة فلاي ايجيبت ورحلتين شركة اير كايرو.
وكانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، أعلنت أمس الثلاثاء، مغادرة 3479 من العالقين المصريين في الكويت إلى ثلاث محافظات، هي القاهرة، وأسيوط، وسوهاج؛ وذلك عبر 17 رحلة جوية.
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