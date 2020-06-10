الصحة العالمية تعقد مؤتمرًا اليوم عن الكمامة القماشية وتخفيف إجراءات كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة: يعقد المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، مؤتمرًا صحفياً اليوم الأربعاء، عن طريق الفيديو بشأن أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد (COVID-19). ويشمل المؤتمر الصحفي تحديثاً عن الوضع العالمي والوضع الإقليمي لجائحة كورونا، وإرشادات منظمة الصحة العالمية المحدثة حول استعمال الكمامة القماشية، ومناقشة رفع القيود وسائر الإجراءات الاحترازية. يحضر المؤتمر الصحفي الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتورة داليا سمهوري، مديرة برنامج التأهب للطوارئ واللوائح الصحية الدولية، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، والدكتورة مها طلعت، المستشارة الإقليمية لمقاومة مضادات الميكروبات.

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