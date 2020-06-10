شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية بشمال سيناء بنسبة نجاح 100% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد الشيخ محسن أبوالقاسم، مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء، نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية على مستوي معاهد المحافظة، بنسبة نجاح بلغت 100% من المتقدمين للامتحانات.

وأكد أبوالقاسم، في تصريحات صحفية، أن ما حققه الطلاب خلال الفصل الدراسي الثانى بمثابة إنجاز لا مثيل له.