شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: تحسين أجور الأئمة و2204.90 جنيها شهريا أقل زيادة لأحدث إمام معين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الأوقاف، أنها استطاعت خلال الـ 6 سنوات الماضية العمل على تحسين أجور الأئمة والعاملين في الوزارة وتحسين الأحوال المادية والمعيشية.

وقالت الوزارة في عرض لأبرز إنجازاتها خلال السنوات الست الماضية، أن الأئمة على الدرجة الثالثة حصلوا على نسب زيادة عالية مقارنة بعام 2014/2015 حيث حصل الأئمة الحاصلين على درجة الليسانس، على زيادة مقداراها 155.5%، فيما حصل من يحملون الماجستير على زيادة 170%، ومن حصلوا على الدكتوراه تم زيادتهم بنسبة 184%، كما حصل الأئمة ممن هم على الدرجة الثانية على زيادات من 90% إلى 105% حسب الدرجة العلمية، والأئمة ممن هم على الدرجة الأولى حصلوا على زيادات من 86% إلى 100.3% حسب الدرجة العلمية الحاصل عليها.

وأكدت وزارة الأوقاف أن أقل زيادة لأحدث إمام معين بلغت 2204.90 جنيها شهريا، فى حين بلغت زيادة بعض الأئمة 2766.20 جنيه شهريا، وبلغت نسبة الزيادة للأئمة الحاصلين على الدكتوراه من المعينين على الدرجة الثالثة 184%.

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أمام فيما يتعلق بتحسين الأحوال المالية والمعيشية للمحفظين وشيوخ وأعضاء المقارئ، فقد تم تحسين مكافآت المحفظين بالمكافأة 300% مقارنة بعام 2013/2014، كما تحسين مكافآت شيوخ المقارئ بنسبة 186% مقارنة بعام 2013/2014،وتحسين مكافآت أعضاء المقارئ بنسبة 167% مقارنة بعام 2013/2014، كما تم تحسين الأحوال المالية والمعيشية لخطباء المكافأة حسب الدرجة العلمية والمؤهل الحاصل عليه وتراوحت الزيادة من 25% إلى 233% مقارنة بعام 2013/2014.

وأكدت وزارة الأوقاف، أنها خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى حققت نقلة نوعية في جميع المجالات الدعوية والتنموية.