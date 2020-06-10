شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد الأزهر يدين قمع الاحتلال تظاهرات تندِّد بمقتل «الحلاق» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قمعت قوات الاحتلال الصهيوني، مساء الثلاثاء، تظاهرة نظَّمها فلسطينيون في مدينة «يافا»؛ للتنديد بمقتل الشاب الفلسطيني إياد الحلاق، من ذوي الاحتياجات الخاصة، واحتجاجًا على تجريف مقبرة إسلامية يرجع تاريخها إلى القرن الـ18 من الميلاد، لصالح مشروع استيطاني، كما قمعت تظاهرة في مدينتي القدس وتل أبيب؛ للتنديد بمقتل «الحلاق».

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر استعمال شرطة الاحتلال القوة المفرطة ضد المتظاهرين، واعتقال 6 فلسطينيين إلى جانب ملاحقة آخرين داخل الأحياء العربية في «يافا».

من جانبه، أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف ممارسات الكيان الصهيوني القمعيَّة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وانتهاكه لحرمة موتاهم لصالح التوسعات الاستيطانية، مجددًا مطالبته المجتمع الدولي والمؤسسات والهيئات الحقوقية بضرورة التحرُّك لوقف جرائم الكيان المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.