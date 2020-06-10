شكرا لقرائتكم خبر عن نائب مدير «حميات إمبابة»: انتهاء «كورونا» في مصر بداية الشهر المقبل (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور ماهر الجارحي، نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، إن الكمامات قد تكون سبب في انتشار فيروس «كورونا»، محذرا من إلقاء الكمامات على الأسطح وفى الشوارع.
وأوضح الجارحي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة» على فضائية «المحور»، مساء الثلاثاء، أنه لا يجب ارتداء الكمامة داخل السيارة الخاصة لأنها تزيد من حموضة الدم حال ارتدائها لفترات طويلة، وأن ارتداء الكمامات لفترة طويلة يكون مضرا ويتسبب في الأمراض.
وتوقع الجارحي انتهاء أزمة فيروس «كورونا» في مصر نهاية الشهر الحالي أو بداية الشهر المقبل، موضحًا: «نحن الآن في ذروة انتشار الفيروس، الذي يضعف وكل الأبحاث تؤكد ذلك».
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