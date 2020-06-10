شكرا لقرائتكم خبر عن «أخصائي حميات سمالوط».. أول وفاة بـ«كورونا» بين الأطقم الطبية بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة في المنيا، تسجيل أول حالة وفاة بين أطقمها الطبية، للدكتور سيد نادي كامل محمد، 44 سنة، أخصائي حميات بمركز سمالوط، متأثرا بوباء «كورونا»، أثناء عمله.

وتم احتجاز الطبيب بعد إصابته بمستشفي الحجر الصحي بملوي، 29 مايو الماضي، ولفظ أنفاسه الأخيرة صباح الثلاثاء.

ونعت نقابة أطباء المنيا، برئاسة الدكتور ناصر زغلول، نقيب أطباء المحافظة، الطبيب الراحل، واحتسبته عند الله من الشهداء.