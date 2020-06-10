شكرا لقرائتكم خبر عن 3 اتهامات وجهها برلمانى أوروبى إلى تركيا لوقف المساعدات المالية عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت تركيا لهجوم عنيف من برلمانيين أوروبيين، حيث طالب عدد منهم بوقف المساعدات المالية الموجهة إلى تركيا من جانب الاتحاد الأوربى بسبب سياسات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، التى وصفوها بالاستبدادية.

ودعا السياسى النمساوي هارالد فيليمسكي إلى عدم منح المزيد من الأموال لتركيا، وشدد على ضرورة ألا يسمح الاتحاد الأوروبى بابتزازه، وأشار إلى أن الإجراءات الأمنية الحاسمة في اليونان ونجاحها في حماية الحدود الأوروبية، هى التى أفشلت خطة أردوغان.

وفيما يلى أهم الاتهامات التى وجهها لإردوغان :

1- تعمد استفزاز الدول الأوروبية.

2-ابتزاز الاتحاد الأوروبي بقضية الهجرة واللاجئين.

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