التخصيص بالأسبقية.. الأسبوع المقبل بدء حجز شقق جنة إلكترونيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

تبدأ وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية إجراءات الحجز الإلكتروني بالأسبقية لشقق مشروع جنة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 16 يونيو ويستمر الحجز حتى نهايو يوم الخميس 18 يونيو.

تتواجد شقق جنة في 6 مدن جديدة، (٦ أكتوبر – الشيخ زايد – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – دمياط الجديدة – الشروق)، بواقع 1359 وحدة كاملة التشطيبات.

ويحق للحجز من سدد مقدم الحجز خلال الفترة الماضية والتي وصلت لـ50 ألف جنيه في بنك التعمير والإسكان وسجل استمارة الحجز عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك ( https://www.hdb-reservation. com/ ).

وتم تخصيص الوحدات المطروحة للحجز للدورين الأرضي والأخير فقط، حيث تم حجز باقي الادوار في المراحل السابقة التي تم طرحها في هذه المدن، وتتراوح مساحات الشقق من 100 إلى 150 مترًا، حيث تتكون العمارة من 5 أدوار كل دور به 4 شقق، كما يوجد مصعد كهربائي في العمائر، ويتواجد مسطحات خضراء ومسطح مائي داخل كل مشروع.

تمثلت إجراءات الحجز بالأسبقية، في الدخول على الموقع مرة أخرى بكلمة المرور والرقم القومي، تظهر شاشة توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها، تظهر شاشة لاستيفاء بيانات سداد مقدم الحجز، تظهر شاشة تمثل بيانات الوحدات المتاح الحجز عليها، ثم الضغط على مفتاح تأكيد الحجز مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة.