«بنها الجامعي» ينقذ حياة فتاة ابتلعت «دبوس» في حفل خطوبتها

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نجح فريق بقسم جراحة القلب والصدر بمستشفي بنها الجامعي، برئاسة الدكتور محمد الجزار، في إجراء جراحة شق صدري محدود لاستخراج دبوس لفتاة عشرينية ابتعلته في حفل خطوبتها، واستقر بالرئة اليسرى بجوار القلب مباشرة، بعد ان استنشقته بالفم بطريق الخطأ من شهرين في حفل خطوبتها.
وقال الدكتور محمد الجزار: «في ظل ذروة أزمة كورونا ورغم إيقاف العمليات غير الطارئة بالمستشفي الجامعي ببنها، والاعتماد على عمليات الطوارئ فقط، لم يتوقف قسم جراحة القلب والصدر تحت رئاسة الدكتور يسري شاهين رئيس القسم عن تقديم خدماته وعمل الجراحات العاجلة والطارئة للمرضي المترددين على المستشفي من مختلف الأماكن».
وتابع: «الفتاة توجهت خلال الشهرين الماضيين لمستشفي شبين الكوم الجامعي ومعهد الكبد بشبين ومستشفي الدمرداش، وفشلت كل محاولات استخراج الدبوس بالمنظار»، مشيرا إلى أن العملية لم تستغرق إلا ٤٥ دقيقة فقط وخرجت الفتاة بصحة جيدة«.
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