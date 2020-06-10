شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة رجاء الجداوي: «أمي تعبانة جدًا وما زالت في الرعاية» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت أميرة مختار، ابنة الفنانة رجاء الجداوي، إن والدتها لا تزال في الرعاية المركزة مضيفة أن حالتها سيئة.
ووجهت ابنة الجداوي، رسالة شكر إلى الفرق الطبية في مستشفي أبوخليفه بالإسماعيلية، التي تعالج فيها والدتها بعد إصابتها بفيروس "كورونا".
وكتب أميرة، عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»: «بالرغم من أن أمي لسه تعبانة جدا وما زالت في الرعاية، إلا أن كل التقدير والشكر والعرفان بالجميل لكم جميعًا علي كل المجهود المبذول لأمي وكل المرضى.. وربنا يبارك فيكم جميعا حقيقي.. أمي بتدعي لكم جميعا، ويارب يتمم شفاها على خير، ويشفي كل مريض ويرفع عنها وعنهم هذا المرض الشرس ويحميكم منه جميعا».
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