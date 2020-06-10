شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعمال التطوير للمحاور البديلة لشارع الهرم المقرر غلقه بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنفذ محافظة الجيزة خطة تطوير ورفع كفاءة الشوارع الطولية والعرضية البديلة لشارع الأهرام، وذلك بالتزامن مع تنفيذ مشروع الخط الرابع لمترو الانفاق، حيث من المقرر أن يتم غلق شارع الهرم 3 سنوات على الأقل خلال تنفيذ مشروع المترو.

ويرصد الخليج 365 أهم الخطط التي تنفذها محافظة الجيزة بعدد من الشوارع والمحاور المرورية البديلة لشارع الهرم .

1. يتم توسعة شارعي ترسا والمحولات ليكونا بديلين لشارع الهرم.

2. عدد العقارات التي يتم إزالتها من شارع ترسا 161 عقار.

3. تم نزع ملكية العقارات بشارع ترسا وتعويض أصحابها.

4. يتم التطوير بشارع ترسا بطول 105 كم .

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5. توسعة شارع ترسا ليصل عرضه 40 متر.

6. تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى لتطوير شارع ترسا بطول 2 كم .

7. سيتم توسعة كوبري ترسا لاستيعاب حجم الحركة المرورية.

8. يتم تطوير وتوسعة شارع المحولات لربطه مع شارع الأهرام .

9. سيتم تطوير شارع المحولات بطول 500 متر.

10. توسعة شارع المحولات ليصل عرضه 40 بدلا من 13 مترا.