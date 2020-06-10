شكرا لقرائتكم خبر عن 14مشروعا قوميا نصيب بنى سويف خلال فترة تولى السيسى..أبرزها محطة كهرباء غياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحظى محافظة بنى سويف بعدد من المشروعات القومية التنموية والخدمية تصل إلى أربعة عشر مشروعا نفذت خلال فترة تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتكلفة تبلغ حوالى 87 مليار جنيه، ما يؤكد على توجه الدولة فى عهد الرئيس السيسى نحو تنمية الصعيد بشكل جاد، كما أن هذه المشروعات توفر الآلاف من فرص العمل لأبناء المحافظة وتمنع هجرتهم من المحافظة للعمل خارجها وتشمل هذه المشروعات :

- محطة كهرباء غياضة جنوبى شرق بنى سويف، وبلغت تكلفة المحطة 2 مليار و500 ألف يورو، وتعمل بتكنولوجيا الدورة المركبة، وتولى تنفيذها تحالف عالمى محلى بين شركتى سمينز العالمية والسويدى "شركة محلية وطنية"، وبلغت نسبة العمالة المصرية بالمشروع 97% مابين مهندسين وفنيين وعمال، وتعود أهمية المشروع إلى أنه يعتبر عاملا أساسيا فى الدفع بعدد من الأنشطة بالمنطقة التى أقيمت بها المحطة وهى المحاجر والمقاولات والعقارات، بالإضافة إلى توفير الالاف من فرص العمل لأبناء المحافظة خاصة مواطنى الجنوب .

- صوامع القمح بسدس بمركز ببا جنوب المحافظة، ونفذته الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، بتكلفة تقدر بـ 67 مليون جنيه وتضم الصوامع 12 وحدة تخزينية سعة الوحدة 5 آلاف طن، وجعل المشروع من بنى سويف مركزا هاما لتجميع وتخزين الأقماح .

- مشروع طريق بنى سويف الزعفرانة، ويعد بوابة المحافظة على البحر الأحمر ويبلغ طوله 158 كيلومترا ،ونفذته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة 500 مليون جنيه، ويربط بنى سويف بساحل البحر الأحمر، ويختصر المسافة من 6 إلى 3 ساعات، ويفتح آفاق استثمارية واعدة فى كافة المجالات.

- المنطقة التكنولوجية على مساحة 50 فدانا بمدينة بنى سويف الجديدة شرق النيل وافتتح الرئيس السيسيالمرحلة الأولى من المشروع عام 2017، خلال مؤتمر القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك ضمن خطة وزارة الاتصالات لإقامة وتنفيذ 7 مناطق تكنولوجية على مستوى الجمهورية، ويمنح المشروع محافظة بنى سويف ميزة تنافسية واللاستثمار فى مجال تكنولوجيا الاتصالات.

- تطوير مستشفى بنى سويف العام وتحويلها لمستشفى نموذجى لتقديم خدمات صحية أفضل على أربع مراحل بتكلفة 320 مليون جنيه، نفذت مرحلتين الأولى والثانية وافتتحهما الرئيس خلال زيارته المحافظة بالفيديو كونفرنس وبلغت تكلفة المرحلة الأولى 100 مليون جنيه والثانية 80 مليون جنيه.

- مجمع مصانع الرخام والجرانيت الأسمنت، على مساحة 200 ألف متر ويضم خمسة مصانع وتبلغ تكلفة مجمع الرخام والجرانيت 282 مليون جنيه، وتكلفة مجمع مصانع الأسمنت 1053 مليون دولار، ويوفر 750 فرصة عمل مباشرة.َ

- محور عدلى منصور ويعد أكبر محور تنموى بالمحافظة، يربط الطريق الصحراوى الغربى بالطريق الصحراوى الشرقى بطريق الزعفرانة، ويصل طوله إلى 7 كيلو متر شاملة " المطالع والمنازل" بتكلفة مليار و147 مليون جنيه، ويجرى تشغيله بشكل تجريبى حاليا تمهيدا لافتتاح قريبا.

- مشروع الجامعة التكنولوجية، بتكلفة 125 مليون جنيه على مساحة 13ألف ومائتى متر، وتعد الأولى من نوعها فى الصعيد ضمن ثلاث جامعات مصرية ويطلق عليها الكلية المصرية التكنولوجية وبدأت إستقبال الطلاب عام 2019.

- إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة الجديد بعد حرقه فى أحداث تخريب الإخوان للمبانى الحكومية وأقسام الشرطة عقب فض رابعة، وبلغت تكلفته 125مليون جنيه وافتتحه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى عام 2019.

- تطوير كورنيش النيل بمدينة بنى سويف العاصمة بطول 5 كيلو مترات، وتتولى مديرية الطرق والنقل بالمحافظة الإشراف على تنفيذه ضمن مبادرة الرئيس السيسى لإنشاء ممشى أهل مصر وتطوير واجهات النيل من القاهرة إلى أسوان، وتنفذه وزارة الرى بالتنسيق مع معهد بحوث النيل ليكون متنفساً حضارياً للمواطنين، وخلال شهور قليلة سيتم الانتهاء من المرحلة الأخيرة من المشروع الذى تبلغ تكلفته الإجمالية إلى 140 مليون جنيه.

- مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة بياض العرب بتكلفة إجمالية 856.62 مليون جنيه، ويتكون المجمع من 266 وحدة صناعية بمساحات مختلفة جاهزة للاستخدام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تشمل المفروشات والملابس الجاهزة، والصناعات البلاستيكية، والغذائية، والهندسية والكيماوية البسيطة، ومواد البناء، وغيرها.

- مشروع إنشاء الصوبات الزراعية على مساحة 51 ألف فدان بمحافظتى بنى سويف والمنيا، ويعتبر المشروع الثالث عالميا فى مجال الزراعات المحمية،، ويدعم جهود التنمية بمحافظات الصعيد، ويوفر فرص عمل تترواح مابين 250 ألف إلى 300 ألف فرصة لأبناء الصعيد، وتنفذه الهيئة الهندسية إذ قام اسطول من المعدات الثقيلة بتسوية آلاف الأفدنة من الأراضى المخصصة للمشروع للبدء فى التنفيذ.

- مشروع إصلاح منظومة الصرف الصحى بمنطقة بياض العرب الصناعية، لانهاء مشكلة مزمنة من 12سنة وهى ظهور مياه صرف المدينة الجديدة داخل المصانع والمقابر، وكان له تأثير سلبى على الاستثمار بالمنطقة الصناعية والمنطقة السكنية المحيطة أيضا، وتم تنفيذ الحل العاجل للمشكلة بتكلفة 45 مليون جنيه ليصل إجمالى تكلفة المشروع إلى حوالى 211 مليون جنيه.

- إنشاء كوبرى علوى على مزلقان السكة الحديد بمدينة بنى سويف العاصمة وتنفذه شركة النيل العامة لإنشاء الطرق التابعة للهيئة العامة للطرق والكبارى ،بتكلفة 90 مليون جنيه ويبلغ طوله 540 مترا وعرض 8 أمتار بإتجاه واحد من حارتين، وإنتهت الشركة من حوالى 70 ٪ من أعمال الإنشاءات، ومن المقرر تسليمه بعد شهور قليلة، وتعود أهميته إلى حل مشكلة تكدس السيارات أمام المزلقان وميدان الشهداء " المديرية سابقا "، خلال توقف القطارات على محطة السكة الحديد وإغلاق عربة أو إثنتين منه للمزلقان.

ومن جانبه قال محافظ بنى سويف الحالى الدكتور محمد هانى غنيم، إن الدولة فى عصر الرئيس السيسى شهدت إهتماما بالبنية التحتية والمشروعات التنموية فى المجالات المختلفة، وكان نصيب الصعيد منها عددا كبيرا من المشروعات المختلفة التى ساهمت فى تنميته وتوفير فرص عمل للشباب.

وأضاف أن المحافظة هى بوابة الصعيد وزارها الرئيس عدة مرات، وأفتتح خلالها عددا من المشروعات الخاصة بها وبالمحافظات الأخرى، وحظيت المحافظة بمشروعات تنموية وخدمية مختلفة تساهم فى التنمية المستدامة وتوفير الالاف من فرص العمل للشباب خلال فترة تولى الرئيس.

َواستطرد محافظ بنى سويف قائلا: حظيت بنى سويف بالكثير من المشروعات القومية والتى افتتحت فى فترة تولى المحافظين السابقبن، لافتا أنه منذ توليه مسؤلية المحافظة حرص على متابعة إستكمال بعض المشروعات القومية أبرزها محور عدلى منصور الذى تم تشغليه بشكل تجريبى لحين إفتتاحه رسميا، وجارى الانتهاء من مشروعى ممشى أهل مصر " تطوير كورنيش النيل"، وكوبرى المديرية العلوى على مزلقان المحطة.

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