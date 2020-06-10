شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار 24 ساعة.. الصحة تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى..

الصحة: تسجيل 1385 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و 35 حالة وفاة

الصحة تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال لمواليد من يناير 2016 وحتى مارس 2018

وزير الكهرباء يعلن الأسعار الجديدة للشرائح.. 19.1% نسبة الزيادة ومن يزيد استهلاكه عن650 كيلو وات لن يحصل على دعم.. 14قرشا زيادة بسعر الكيلو وات للشريحة الرابعة.. وتقديم طلبات العدادات الكودية إلكترونيا فى يوليو

إنفوجراف.. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للقطاع التجارى والتطبيق يوليو المقبل

وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا يتفقون على مواصلة اجتماعاتهم بصورة يومية

عبر الفيديو كونفرانس.. انطلاق مفاوضات سد النهضة الإثيوبى بين وزراء الرى من مصر والسودان وإثيوبيا.. و3 مراقبين من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى وجنوب أفريقيا يشاركون فى الاجتماع

وزارة التضامن: لا توجد نية لفتح الحضانات الأسبوع المقبل