شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار 24 ساعة.. الصحة تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى..
الصحة: تسجيل 1385 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و 35 حالة وفاة
الصحة تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال لمواليد من يناير 2016 وحتى مارس 2018
وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا يتفقون على مواصلة اجتماعاتهم بصورة يومية
عبر الفيديو كونفرانس.. انطلاق مفاوضات سد النهضة الإثيوبى بين وزراء الرى من مصر والسودان وإثيوبيا.. و3 مراقبين من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى وجنوب أفريقيا يشاركون فى الاجتماع
وزارة التضامن: لا توجد نية لفتح الحضانات الأسبوع المقبل
التضامن: انتظام صرف معاشات يونيو لمن يتقاضون أكثر من 3000 جنيه
التعليم تكشف تفاصيل تأمين 770 ألف طالب بلجان الدبلومات الفنية من كورونا
التعليم تناقش الإجراءات التنفيذية لامتحانات الثانوية العامة مع أعضاء لجان الإدارة
السكة الحديد: وصول 31 من دفعة عربات القطارات الروسية الجديدة نهاية الشهر
رغم أزمة كورونا.. "الزراعة" تؤكد تربع البطاطس المصرية على عرش الأسواق العالمية.. إدارة الخضر: 6 إجراءات ساعدت على زيادة الإنتاج المحلى ودفع الصادرات للأمام.. ولجان بغيطان 174 ألف فدان لتقديم الإرشادات
القوى العاملة: وصول 17 رحلة للعاملين المصريين العالقين بالكويت
"الأزهر للفتوى" يشيد بدور الأطباء والممرضين في مواجهة كورونا ويؤكد: جهاد في سبيل الله
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