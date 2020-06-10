شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة افتتاح متحف الغردقة أمام الزائرين 20 يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، إن الوزارة قررت إعادة افتتاح متحف الغردقة فى البحر الأحمر، أمام الزوار فى ٢٠ يونيو الجارى، استعدادا لعودة السياحة الخارجية ليكون أول متحف يتم افتتاحه منذ تعليق عمل المتاحف فى مصر، منتصف مارس الماضى، بسبب فيروس كورونا.

وأوضح، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن شهر يوليو المقبل سوف يشهد افتتاح عدد من المواقع الأثرية والمتاحف أمام الزائرين، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس، مشيرًا إلى وجود متابعة من الوزير الدكتور خالد العنانى، لعملية التعقيم والتطهير الدورى لجميع المتاحف.

وأضاف «عثمان» أنه تم إرسال التعليمات الخاصة بالزيارة إلى إدارة متحف الغردقة، للحفاظ على العاملين بالمتحف خاصة من يتعامل مع الجمهور بشكل مباشر من إداريين وفنيين وموظفى شباك التذاكر، وتشمل الالتزام بارتداء الكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعى، وتحديد عدد مسموح به فى كل قاعة حسب سعتها، وتعقيم المتحف بشكل كامل صباح كل يوم قبل بدء العمل ودخول الزائرين، متوقعًا عدم توافد أعداد كبيرة من الزائرين فى بداية إعادة فتح المتحف، لحين عودة حركة الطيران والسياحة.

وقال المهندس خالد محفوظ، رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة للمتحف، وشريك الوزارة به، إن المتحف شهد إجراء عمليات تعقيم وتطهير أكثر من مرة، ومن المقرر تكرارها كجزء من ضوابط الزيارة.

ويقع متحف آثار الغردقة على مساحة 100 ألف متر، بينها 3 آلاف متر لعرض القطع الأثرية البالغ عددها 2000 قطعة، وافتتحه رئيس مجلس الوزراء، فى مارس الماضى، بتكلفة إجمالية للإنشاءات 160 مليون جنيه فى أول شراكة مع القطاع الخاص.

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