شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حل أزمة المذيعات.. عودة البث الحي لبرامج قناة «النهار» اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت قناة «النهار» عودة البث الحي لبرامجها، اعتبارا من اليوم الأربعاء، بعد حل أزمة المذيعات ونقابة الإعلاميين.

وأوضحت القناة، في بيان رسمي، أن برنامج «آخر النهار» سيكون بداية لاستئناف البث في الساعة الثامنة مساء اليوم.

وأضاف البيان أن البدء في البث الحي لجميع برامج القناة، سيكون اعتبارا من غد الخميس، وذلك بعد حل أزمة وقف مذيعات قناة النهار، وتقنين أوضاعهن مع نقابة الإعلاميين.

كان المجلس الأعلى الإعلام، قد أصدر قرارًا السبت، بمنع ظهور بوسى الطيار ودعاء فاروق وريم البارودي وهالة فهمي وعلا شوشة، لمدة عام على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية، لحين تقنين أوضاعهم بنقابة الإعلاميين بالقيد بجداول النقابة أو الحصول على تصريح مزاولة المهنة.

وقال المجلس إن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 93 لسنة 2016 بشأن نقابة الإعلاميين والقانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لائحته التنفيذية وقرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2017 بتشكيل المجلس الأعلى للاعلام وتوصية لجنة الشكاوى بشأن تقديم البرامج الطبية التي يقدمها شخصيات غير مؤهلة.

وإثر ذلك، أعلنت قناة النهار السبت إيقاف البث الحي لبرامجها، بعد قرار المجلس الأعلى للإعلام، وقالت إدارة القناة، في بيان صحفي السبت الماضي: «مجلس إدارة شبكة قنوات النهار، أصدر قرارًا بتعليق البث الحي للقناة وإلغاء كل برامج الهواء، مع الاكتفاء بإعادة بعض البرامج والمسلسلات، لحين إشعار آخر، بعد حل كل الأمور المعلقة مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابه الإعلاميين».

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