«حتى لا نصل للظلام اللي كنا فيه».. متحدث «الكهرباء» يكشف أهداف زيادة الأسعار

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الزيادات الجديدة في اسعار الكهرباء ليس كبيرة، موضحاً أن هناك قرابة 10 ملايين مشترك تتراوح فواتيرهم من 100 إلى 106 جنيهات، وتابع: «وفي ظل الزيادة الجديدة ستكون فواتيرهم 136 جنيها».
وأضاف «حمزة»، في اتصال هاتفي مع برنامج «التاسعة» على القناة الأولى المصرية، أن الدولة المصرية مازالت تدعم أسعار الكهرباء حتى بعد الزيادات الجديدة، وتراعي محدود الدخل، وتابع: «الدولة متحملة مليارات في ظل جائحة كورونا».
وأكد «حمزة» أن فلسفة خطة إعادة هيكلة الأسعار منذ البداية كانت تهدف إلى الحفاظ على تقديم الخدمة دون توقف، وتطوير القطاع الحيوي الذي تعتمد عليه قطاعات عدة في الدولة، «حتى لا نصل إلى الظلام اللى كنا فيه».
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