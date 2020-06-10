شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طقس الـ3 أيام المقبلة.. طقس حار والعظمى 36 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس ال٣ أيام المقبلة والتي يسود فيها طقس حار وتتراوح درجات الحرارة العظمى على القاهرة من 36 – 37 درجة مئوية.

وعن طقس الأربعاء يتوقع خبراء الأرصاد الجوية طقس حار على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية الشرقية، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة على معظم الأنحاء لطيف على شمال وجنوب الصعيد.

وهناك شبورة مائية صباحًا على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

ويشير الخبراء إلى أن شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى على البحر المتوسط، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «36– 21»، الإسكندرية «31– 22»، قنا «42- 26»، الأقصر «42 – 27»، أسوان «42 – 29».

أما الخميس فيسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وهناك شبورة مائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة الكبرى نشطة على شمال وجنوب الصعيد وخليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون: القاهرة الكبرى «36 – 21»، الوجه البحري «36 – 21»، السواحل الشمالية الغربية «29 – 21»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «30 – 20»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «37 – 27»، شمال الصعيد «38 – 26»، جنوب الصعيد «42 – 29» درجة مئوية.

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أما الجمعة المقبل فيسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وهناك شبورة مائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، والرياح نشطة على شمال الصعيد وعلى خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون: القاهرة الكبرى «37 – 23»، الوجه البحري «36 – 23»، السواحل الشمالية الغربية «30 – 22»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «30– 22»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «37 – 28»، شمال الصعيد «38 – 26»، جنوب الصعيد «42 – 30» درجة مئوية.