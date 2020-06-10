شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة لمستشفيات القطاع الخاص: مصلحة المرضى قبل الأرباح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، قطاع العلاج الحر والتراخيص، بتكثيف المرور على المستشفيات الخاصة بجميع محافظات الجمهورية، التى تقدم الخدمات الطبية لمرضى فيروس كورونا، للتأكد من الالتزام بالضوابط التى وضعتها الدولة وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن، مؤكدة استقبال كافة شكاوى المواطنين والعمل على حلها بشكل فورى.

وشددت، خلال مؤتمر عقدته، بحضور الدكتور علاء عبدالمجيد، رئيس غرفة مقدمى الخدمات الصحية بالقطاع الخاص، وعدد من الممثلين عن كبرى المستشفيات الخاصة، بديوان عام الوزارة، أمس، لبحث توحيد كافة جهود الدولة مع مستشفيات القطاع الخاص لمواجهة فيروس كورونا، على ضرورة إعلاء مصلحة المرضى دون النظر إلى الأرباح، حفاظًا على حياة المواطنين.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة لشؤون الإعلام، والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزيرة تطرقت خلال كلمتها إلى ما أثير من مغالاة فى الأسعار ببعض المستشفيات الخاصة التى تقدم الخدمة الطبية لمصابى كورونا خلال الأيام الماضية، مؤكدة أنه ستكون هناك رقابة صارمة على تلك المستشفيات.

وأضاف أن «زايد» وجهت خلال كلمتها الشكر للقطاع الصحى الخاص لما يبذلونه من جهد وعطاء فى خدمة المرضى والمجتمع، بداية من مشاركته فى البرامج الرئاسية منها مبادرة «١٠٠ مليون صحة»، و«القضاء على قوائم الانتظار»، ومشروع التأمين الصحى الشامل، بالإضافة إلى جهودهم فى دعم الوزارة لمواجهة فيروس كورونا، وتخصيص غرف عزل للمصابين، والعمل يدا بيد مع مستشفيات الوزارة منذ بداية الجائحة. وأشار «مجاهد» إلى أن وزيرة الصحة أكدت تلبية كافة احتياجات القطاع الخاص بما يساهم فى خدمة المرضى، ووجهت الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة بتذليل كافة التحديات التى تواجه القطاع الخاص لتغطية احتياجاته من الأدوية الخاصة ببروتوكولات علاج مرضى كورونا. ولفت إلى أن «زايد» شددت خلال الاجتماع على ممثلى مستشفيات القطاع الخاص بتطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة، واعتماد نتائج الفحص الإكلينيكى، وأشعة الصدر، والتحاليل المعملية، كوسائل لتشخيص الحالات المشتبه فى إصابتها بالفيروس وبدء تلقى العلاج فورًا لحين ظهور نتيجة المسحة (pcr)، وفقًا لما تم تحديثه ببروتوكول التشخيص.