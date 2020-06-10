شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: إنفاق مليار و630 مليون جنيه فى مجال البر وخدمة المجتع خلال 6 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الأوقاف، أنها إلى جانب عملها الدعوى تواصل خلال الـ 6 سنوات الماضية فى عهد الرئيس السيسى، العمل فى مجال البر وخدمة المجتمع، حيث تم إنفاق مليار و630 مليون جنيه فى مجال البر وخدمة المجتمع، عبارة عن إعانات نقدية ومساعدات عينية، وقرض حسن، وصكوك الأضاحى.

وقالت إنه تم صرف 100 مليون جنيه ( سكن کریم ) من خلال بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وصرف 50 مليون جنيه لحساب صندوق الوقف التعليمي، و50 مليون جنيه لحساب وزارة التخطيط بمعرفة مجلس الوزراء لصالح مساعدة العمالة غير المنتظمة ومن أضيروا جراء ظروف انتشار فيروس كورونا .

كما تم صرف 30 مليون جنيه مساهمة فى تأثيث 1000 شقة للأسر الأولى بالرعاية بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعى ، وصرف 20 مليون جنيه لمبادرة ( نور حياة ) للإبصار، و20 مليون جنيه لصندوق الاستثمار الخيرى الخاص بذوى الإعاقة .

كما تم صرف 24.729.440 جنيها فى بناء 100 منزل بحلايب بالبحر الأحمر ، بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، و6.300.000 جنيه فى رفع كفاءة 270 منزلا ببئر العبد بشمال سيناء ، وتم التنفيذ بالتعاون مع وزارة الإسكان، و25 مليون جنيه فى استخراج شهادة أمان للمرأة المعيلة ، بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، و103.568.667 لإعانات النقدية للأسر الأولى بالرعاية ، وطلاب العلم الفقراء ، وأصحاب الأمراض المزمنة وغيرها.

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كما تم شراء سلع غذائية بقيمة 29.600.000 جنيه لشنطة رمضان بالإضافة إلى بروتوكول التعاون مع وزارة التموين ( سکر + أرز ) وتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية ، وصرف 5.280.000 جنيه فى استخراج 120 ألف بطاقة رقم قومى و للمرأة المعيلة ، بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، وشراء 8600 مقعد دراسى بقيمة 7.843.200 وإهداؤها للمدارس بالمناطق الأولى بالرعاية .

كما تم شراء 57.868 ألف بطانية للشتاء بقيمة 5,434,364 جنيه وتوزيعها للأسر الأولى بالرعاية ، وصرف 8.151.552 جنيه فى علاج مرضى الأورام، و شراء 3000 سجادة بقيمة 1.23.853 جنيه ، من إنتاج مصانع سجاد دمنهور ، وإهداؤها للأسر الأولى بالرعاية بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعى ، وصرف 10 مليون جنيه لصندوق تأمين العاملين، و30 مليون جنيه دعم صندوق الرعاية الصحية، و12.652.354 لدعم مستشفى الدعاة ومعهد التمريض، و 6.459.295 لشراء 6 سيارات إسعاف وخدمة عاملين بالوزارة، و 114,494,060 لتنفيذ شروط الواقفين المحددة نقدا وعينا، و 750 ألف جنيه دعم نقابة القراء .

بالإضافة إلى صرف 12.507.000 جنيه على الطلاب الوافدين المسجلين على منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وصرف أكثر من 105 ملايين جنيه بمعرفة مجالس الإدارات ولجان البر بالمساجد الكبرى على مستوى الجمهورية .

وأوضحت الوزارة أنه تم تخصيص 200 مليون جنيه لبروتوكول بناء المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وصندوق دعم التعليم الخيرى لبناء مدارس بالقرى والمناطق الأولى بالرعاية ، وتم صرف ( 25 ) مليون جنيه منها كدفعة أولى، وتخصيص 200 مليون جنيه مبادرة "حياة كريمة"، وتم صرف 20 مليون جنيه منها كدفعة أولى .

وأكدت وزارة الأوقاف أنه بذلك يكون ما تم صرفه فى مجال الإعانات النقدية والمساعدات العينية وشروط الواقفين والقرض الحسن وصكوك الأضاحى وغيرها 1.228.699.718 جنيه، وإجمالى ما تم تخصيصه ويجرى صرفه حسب التنفيذ الفعلى 355 مليون جنيه.