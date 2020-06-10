محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:
دعا الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إلى استحداث آليات التصويت الإلكتروني فى الاستحقاقات الانتخابية القادمة، مؤكدا أن هذه الآلية من شأنها تقليل حجم التزاحم أمام اللجان الانتخابية وتيسير عملية التصويت على الناخبين وهو الأمر الذى وصفه بالضروري فى مواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد.
وأكد أبو العلا، في بيان له، أن مصر واحدة من أعرق الديمقراطيات فى الشرق الأوسط، حيث يعود تاريخ الحياة النيابية فيها إلى منتصف القرن الـ ١٩، وبالتالي لابد من مواكبة التطورات التكنولوجية الهائلة فى أساليب التصويت والاقتراع بما يليق بمكانة الديمقراطية فى مصر.
وأشار أبو العلا إلى أن منظومة التشريعات المنظمة للعملية الانتخابية والخاصة بالهيئة الوطنية للانتخابات، فتحت المجال لاستخدام آليات التصويت الإلكتروني، مشيرا إلى أن البيئة المصرية ممهدة تماما للعمل بالتصويت الإلكتروني فى الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
واقترح أبو العلا إتاحة منصات للتصويت الإلكتروني داخل لجان الاقتراع المختلفة، حفاظا على ضمانات النزاهة والشفافية، ةلتسيير العملية الانتخابية بدون زحام أو تكدس وهو ما نحتاجه لمواجهة فيروس كورونا الذى لا يعلم أحد موعدا لانتهائه.
كانت هذه تفاصيل خبر برلماني يدعو لاستحداث التصويت الإلكتروني في الانتخابات البرلمانية القادمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.