اتحاد الكتاب العرب يدعم المبادرة المصرية لرأب الصدع: تحافظ على وحدة التراب الليبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

أصدر اتحاد الكتاب العرب، بيانا ثمن فيه المبادرة المصرية لرأب الصدع بين أبناء الوطن الواحد في ليبيا الشقيقة.

وجاء نص البيان كالتالي: تثمن الأمانة العامة للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب برئاسة الدكتور علاء عبد الهادي الأمين العام للاتحاد، المبادرة المصرية لإنهاء الصراع السياسي الليبي، ومقاومة التدخل التركي في الأراضي الليبية، دعمًأ لوحدة التراب العربي، ورفضًا للتدخل الاجنبي في الأراضي العربية، ولكل ما يمس استقلال ليبيا وسيادتها الشاملة علي كامل أراضيها مهما كانت الذرائع و المبررات.

وأضاف البيان: ترى الأمانة العامة للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب أن أي حل حقيقي لصراع سياسي بين أشقاء عرب بعامة أو بين أبناء الوطن بخاصة، لا يمكن أن يحل بالحرب بين أبناء الوطن الواحد، ولا يمكن أن ينجح بالاستقواء بغريب أو بالاعتماد علي الآخر دون الشقيق العربي.

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وأكدت الأمانة العامة أن أي اختيار سياسي في ليبيا هو شأن داخلي يخص الشعب الليبي، وأنه لا سبيل لوحدة الدولة الليبية إلا عبر الحوار الليبي- الليبي على قاعدة السلم ونبذ الحرب، وعقد المصالحة الوطنية الشاملة بين أطياف الوطن الواحد كافة، التي تضع في اعتبارها المحافظة على المكتسبات التي تحققت للمواطن الليبي عبر المراحل التاريخية المختلفة.

ووجهت الأمانة العامة للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه المبادرة المهمة، لأنها تؤكد أن رؤساء اتحادات الكتاب العربية يقفون يدا بيد لدعم أية مبادرة تحافظ على وحدة التراب الليبي، وتوقف نزف الدم بين أخوة نسب ودم في وطن واحد.

ف الوطن الواحد كافة، التي تضع في اعتبارها المحافظة على المكتسبات التي تحققت للمواطن الليبي عبر المراحل التاريخية المختلفة.