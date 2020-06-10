مصر | حقيقة تعدى نجل شقيق برلماني على ضابط شرطة بالفيوم

تداولت إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" مقطع فيديو بعنوان (نجل شقيق عضو مجلس نواب يتعدى على ضابط شرطة أمام أعين الناس).

وأوضحت وزارة الداخلية أنه تبين حدوث مشاجرة بإحدى قرى مركز شرطة سنورس بالفيوم، بين عامل وآخرين (طرف أول) ومزارع وآخرين (طرف ثانى) وإصابة العامل بكدمات متفرقة.

بداية الواقعة، أنه أثناء قيام أحد الضباط وأمين شرطة من قوة المركز، بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا" تنامى إلى سمعه المشاجرة وتوجه لمكان الواقعة وقام بفضها والفصل بين طرفيها بمشاركة الأهالى من بينهم (إبن شقيق عضو مجلس النواب) والذى قام بالتعدى بالسب على طرفى المشاجرة للفصل بينهما والحيلولة دون إشتباكهما، وبسؤال الضابط وأمين الشرطة قررا بعدم قيام أيًا من المتواجدين بالتعدى عليهما، كما أن تحريات الجهات الأمنية توصلت إلى عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن.

وواصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية في مجال مكافحة جرائم الاتجار في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (2) قضية "إتجار بالنقد الأجنبي - تحويلات مالية غير مشروعة".

وضبط فيهما "شخصان" بنطاق محافظتي "الجيزة، الدقهلية"، وبلغ إجمالي المبالغ المضبوطة فيها (9 آلاف جنيه مصري) وعملات أجنبية بما يعادل (20095 جنيه مصري) تم ضبطها نقديًا، وكذا عملات أجنبية بما يعادل (1763750 جنيه مصري) تم ضبطها مستنديًا.

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جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال ضبط الجرائم التي تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق آخر، نجحت القوات الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إعادة دراجة نارية وهاتف محمول قبل الإبلاغ عن واقعتي السرقة.

وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "له معلومات جنائية"، حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وبحوزته (هاتف محمول "مجهول المصدر"- سلاح أبيض "كتر").

وبالكشف الفني على الدراجة النارية المضبوطة بحوزته تبين أنها مقيدة بإسم آخر بدائرة قسم شرطة المرج "غير مبلغ بسرقتها".

وبمواجهته اعترف بسرقة الدراجة النارية بدائرة قسم شرطة المرج بأسلوب "توصيل الأسلاك " وقيامه بالتخلص من اللوحات المعدنية الخاصة بها بإلقائها بالطريق العام، وأضاف بأن الهاتف المحمول المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة سرقه بالإكراه بدائرة قسم شرطة الزيتون تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، وأضافا بأنهما كانا في سبيلهما للإبلاغ.