أخبار مصر | السيسي يرسل برقية تعزية في وفاة الرئيس البوروندي نيكرونريزا

صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أرسل رقية تعزية في وفاة الرئيس البوروندي بيير نيكرونريزا، وجاء نصها كالتالي:

"بالأصالة عن نفسي وبالانابة عن الشعب المصري اتقدم بخالص التعازي إلى الشعب البوروندي الشقيق ولكافة الاشقاء الافارقة في وفاة الرئيس بيير نيكرونريزا، زعيمًا وطنيًا قدم الكثير إلى شعبه وبلاده، وبذل الكثير من العطاء والجهد لخدمة القضايا الافريقية وللنهوض بالعمل الأفريقي المشترك في مواجهة التحديات المختلفة،

داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم اسرته الصبر والسلوان، ومتمنيًا كل التوفيق والتقدم للشعب البوروندي الشقيق فيما هو قادم".

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