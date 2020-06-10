شكرا لقرائتكم خبر عن «صيدلانية مستشفى دمنهور المنقولة للقاهرة» تعلن إصابتها بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت الصيدلانية سامية العصار، التي صدر قرار بنقلها مع 7 من زملائها إلى مستشفيى أحمد ماهر وبنها التعليميين، إصابتها بفيروس «كورونا» المستجد، مشيرة إلى ظهور نتيجة المسحات الخاصة بها و3 آخرين من زملائها، وتبين أن النتيجة الخاصة بيها إيجابية ونتيجة 2 آخرين سلبية، بينما سيتم إعادة إجراء المسحة لأول زميلة ظهرت عليها الأعراض والتى كانت تخالطها، مضيفة أن الطبيب طلب منها ومن زملائها الذين أجروا المسحات مساء الإثنين العزل المنزلى.

وأوضحت «العصار» أن زميلتها التي سيتم إعادة إجراء المسحة لها كانت أول من ظهر عليها الأعراض، وهى عبارة عن ارتفاع في درجة الحرارة وقيء وإسهال وسرعة ضربات القلب ورعشة، وأنها كانت مخالطة لها، وتم إجراء مسحات مع 3 من زملائها مخالطين مساء الإثنين، ونصحهم الطبيب بالعزل المنزلى، إلا أنهم فوجئوا بصدور قرار بنقلهم إلى القاهرة والقليوبية مع 4 آخرين قررت الإدارة تكليفهم بالعمل في العزل ظهر نفس اليوم ولم يكونوا قد رتبوا أمورهم.

وأضافت «العصار» أن القرار صدر بنقل 4 منهم إلى مستشفى أحمد ماهر بالقاهرة و4 آخرين إلى مستشفى بنها بالقليوبية، وتم وصفهم بـ«التقاعس» و«التخاذل»، على غير الحقيقة بعدما ثبت بالفعل إصابتها.

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وأكد الصيادلة الصادر لهم قرار بالنقل، وجود العديد من المشاكل في المستشفى تمثلت في أن مكان الإقامة ملاصق لغرف المرضى في العزل بما يعرضهم لخطر الإصابة، وعدم وجود دورات مياه في مكان الصيدلية، وعدم وجود مكان لتغيير الملابس وارتداء ملابس العزل قبل دخول الصيدلية، وأنهم يرتدون ملابس العزل في «طُرقة» مكشوفة قبل دخول الصيدلية لا تليق بتغيير ملابس سيدات أو رجال، وعدم وجود «إنفكشن كنترول» الذين يقومون بمساعدة الصيدلى على ارتداء ملابس العزل.

وأصدرت محافظة البحيرة، مساء الإثنين، بيانًا جاء فيه «تواصل اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، مع الدكتور محمد فوزى، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، لمواجهة تقاعس بعض الصيادلة المكلفين بالعمل في مستشفى دمنهور التعليمى، بعد تحويله إلى مستشفى للعزل الصحى، وتخاذلهم عن تأدية واجبهم الوظيفى والوطنى تجاه المواطنين المصابين بفيروس كورونا المستجد بمحافظة البحيرة.. وتقرر تكليف عدد 4 صيادلة بمستشفى دمنهور التعليمى بالعمل في مستشفى بنها التعليمى بمحافظة القليوبية إعتبارًا من الثلاثاء 9 يونيو، وكذلك تكليف 4 صيادلة آخرين من العاملين بالمستشفى للعمل في مستشفى أحمد ماهر التعليمى في القاهرة إعتبارًا من ذات التاريخ».

وبحسب البيان، قالت الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، إن اللجنة المشكلة من المحافظ برئاستها قامت بالمرور على المستشفى والتقت بالصيادلة والذين أبدوا بعض المطالب، وأوصت اللجنة بتحقيق رغباتهم وتذليل كافة العقبات التي تعوق أداء العمل، إلا أنه رغم تحقيق كافة متطلباتهم تخاذلوا عن أداء واجبهم وامتنعوا عن تقديم الخدمة، وهو أمر غير مقبول تماماً على حسب البيان.