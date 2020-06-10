شكرا لقرائتكم خبر عن خروج أول حالة بعد التعافى من الإصابة بـ«كورونا» من مستشفى قفط والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت اليوم الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية عن خروج أول حالة من مصابي مرض كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد تعافيها من مستشفى قفط التعليمي بقنا.
وقال الدكتور محمد فوزى السودة، رئيس الهيئة، بأن مستشفى قفط التعليمي انضمت حديثا إلى الهيئة وتم تطويرها الفترة الماضية للارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة، وهي أحد مستشفيات الهيئة العاملة ضمن منظومة مكافحة جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) لخدمة المرضى داخل محافظة قنا.
من جانبه، أفاد الدكتور أحمد كمال مدير مستشفى قفط التعليمي، بأن المريضة تم حجزها بمستشفى قفط التعليمي بعد ظهور إيجابية التحاليل والمسحة وتبين إصابتها بفيروس كورونا المستجد وتم حجزها بالمستشفى بتاريخ 2020/5/27، وتم اليوم خروجها بعد الشفاء من الفيروس وسلبية التحاليل، موضحا أنها ستنتقل الآن إلى المرحلة الثانية وهي استكمال العلاج وتطبيق بروتوكول وزارة الصحة بالعزل المنزلي.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
36,829
-
تعافي
9,786
-
وفيات
1,306
كانت هذه تفاصيل خبر خروج أول حالة بعد التعافى من الإصابة بـ«كورونا» من مستشفى قفط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.