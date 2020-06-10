شكرا لقرائتكم خبر عن خروج أول حالة بعد التعافى من الإصابة بـ«كورونا» من مستشفى قفط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اليوم الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية عن خروج أول حالة من مصابي مرض كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد تعافيها من مستشفى قفط التعليمي بقنا.

وقال الدكتور محمد فوزى السودة، رئيس الهيئة، بأن مستشفى قفط التعليمي انضمت حديثا إلى الهيئة وتم تطويرها الفترة الماضية للارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة، وهي أحد مستشفيات الهيئة العاملة ضمن منظومة مكافحة جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) لخدمة المرضى داخل محافظة قنا.

من جانبه، أفاد الدكتور أحمد كمال مدير مستشفى قفط التعليمي، بأن المريضة تم حجزها بمستشفى قفط التعليمي بعد ظهور إيجابية التحاليل والمسحة وتبين إصابتها بفيروس كورونا المستجد وتم حجزها بالمستشفى بتاريخ 2020/5/27، وتم اليوم خروجها بعد الشفاء من الفيروس وسلبية التحاليل، موضحا أنها ستنتقل الآن إلى المرحلة الثانية وهي استكمال العلاج وتطبيق بروتوكول وزارة الصحة بالعزل المنزلي.