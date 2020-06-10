شكرا لقرائتكم خبر عن تسيير 17 رحلة لعودة 3479 عاملا مصريا من الكويت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلًا، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميًا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل.

قال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي، المستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن الوزير تلقى تقريرًا من المستشار العمالي بالكويت أحمد إبراهيم لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 17 رحلة مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم، على متنهما إجمالي 3479 عاملًا وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.