شكرا لقرائتكم خبر عن بينها قمح ولحوم وكيماويات.. تحصيل 2.5 مليار جنيه رسوم جمركية وضرائب بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفرجت الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية برئاسة حسام حمزة رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية عن مشمول ٩ آلاف و٥١ شهادة جمركية وارد نهائي بجمارك الإسكندرية لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة: «كالقمح، واللحوم، والذرة، والكيماويات، والسكر، والسيارات، وقطع الغيار» خلال شهر مايو الماضي.

وذكرت الادارة في تقرير رسمى الثلاثاء أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك الإسكندرية، بلغت ٣٩٥ مليونًا و١٠٢ ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن هذه الشهادات حوالي ٢ مليار و١١٤مليونًا و٢٥٨ ألف جنيه.

وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك الإسكندرية، قامت بتصدير مشمول ٣ ألاف و٣٧٩ بيانًا جمركيًا خلال شهر مايو الماضي، معظم أصنافها من: «الأسمدة، والرخام، والأعلاف، والفوسفات، والسيراميك، والسكر، والملابس» بقيمة إجمالية بلغت ٥ مليارات و٤٧٧ مليونًا و٩٣٤ ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر والرسوم الأخرى المُحصلة نحو ٥ ملايين و٩٠٤ آلاف جنيه.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك «الإسكندرية»، خلال شهر مايو الماضي بلغت حوالى ٢ مليار و٥١٩ مليونًا و٤٢٢ ألف جنيه.