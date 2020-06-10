شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة «عمدة كفر السابي» بالبحيرة بفيروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مصادر طبية بمديرية الصحة في محافظة البحيرة، عن إصابة عمدة قرية كفر السابي بمركز شبراخيت فى محافظة البحيرة بفيروس «كورونا» المستجد، وحصر 18 من المخالطين له وعزلهم منزليًا على أن يتم متابعتهم من خلال فرق الترصد.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت برئاسة اللواء وحيد الحضرى، رئيس المدينة، بالتنسيق مع الإدارة الصحية، بأعمال الرش والتطهير والتعقيم لشوارع قرية كفر السابى وتعقيم وتطهير منزل العمدة، كما قامت حملة برئاسة بدر موسى، رئيس قريه لقانة، بفض سوق قريه كفر السابى ومنع إقامته بتأمين من قوة من نقطه شرطة لقانة.