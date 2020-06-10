شكرا لقرائتكم خبر عن بدءًا من 22 يونيو.. السفارة البريطانية تستقبل الراغبين في الحصول على تأشيرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت السفارة البريطانية بالقاهرة، الثلاثاء، أن مركز تقديم طلبات التأشيرة TLScontact نشر المواعيد الجديدة لاستقبال المتقدمين للتأشيرة، اعتبارًا من 22 يونيو في الإسكندرية، و23 يونيو في القاهرة.

وأوضحت السفارة أنه على الراغبين في حجز موعد زيارة الموقع: https://uk.tlscontact.com/، مضيفة «أنه على الراغبين في تقديم طلب تأشيرة جديدة، فإن جدول حجز المواعيد مفتوح الآن».

وأشارت السفارة البريطانية إلى أن من تقدم بالفعل بطلب تأشيرة وينتظر قرارًا من مكتب التأشيرات والهجرة، فسيتم الاتصال به بشأن الطلب والخيارات المتاحة لتسلم جواز السفر.

وذكرت السفارة أنه تم تعديل ساعات عمل TLScontact ويرجى زيارة هذا الرابط للتعرف المواعيد الجديدة:

https://pos.tlscontact.com/cai_en/address

ولفتت إلى أنه سيُطلب ممن يتوجه إلى المركز ارتداء قناع واحترام إرشادات التباعد الاجتماعي.. مشيرة إلى وجود قواعد جديدة لدخول المملكة المتحدة بسبب فيروس كورونا، ولمراجعة أحدث المعلومات قبل السفر يرجى الدخول على الموقع التالي:

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https://www.gov.uk/uk-border-control