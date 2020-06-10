شكرا لقرائتكم خبر عن الصيدلي تعامل معي بوحشية.. ابنة فريد شوقي: اشتريت «دواء كورونا»من السوق السوداء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت عبير فريد شوقى، ابنة الفنان فريد شوقي، إنها ملتزمة بكل الإجراءات الوقائية والصحية منذ بدء جائحة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد19»، ولكنها اضطرت للخروج لمرة واحدة من أجل العمل، وصافحت شخصا، وتابعت: «ولا أعلم إن كانت إصابتى بكورونا منه أو من ملامسة شئ آخر».

وأضافت عبير شوقي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة» على القناة الأولى المصرية، أن الأعراض بدأت تظهر عليها تدريجياً من بداية الصداع ومن ثم ارتفاع في درجة الحرارة وفقد حاستى الشم والتذوق، مشيرة إلى أنها تتلقى العلاج في المنزل الآن.

وأشارت إلى أنها لم تجد الأدوية التي كتبت لها في الصيدليات، وتابعت: «معلش أنا اشتريته من السوق السوداء»، وتابعت: «عندما ذهبت إلى الصيدلية لأخذ الحقن تعامل معي الصيدلى بمنتهى الوحشية عندما أخبرته أنني مصابة بكورونا».