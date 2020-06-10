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عبور ثانى أكبر سفينة حاويات فى العالم قناة السويس غدًا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد قناة السويس، غدًا الأربعاء، لعبور ثاني أكبر سفينة  حاويات في العالم وهي السفينة ""HMM OSLO.

وقالت هيئة قناة السويس، في بيان لها، إنه من المقرر عبور السفينة في أولى رحلاتها البحرية على الإطلاق منذ تدشينها.

وتعد السفينة العملاقة هى الثانية ضمن سلسلة تضم 12 سفينة عملاقة هم الأكبر عالميا والمقرر عبورهم لقناة السويس تباعًا.

وقالت الصفحة الرسمية لهيئة قناة السويس، إنها سوف تقدم بث مباشر لعبور السفينة العالمية مجراها الملاحي، فى الحادية ونصف صباحًا وضمن إجراءات الهيئة لمكافحة انتظار فيروس .

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من جانبه وجه الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعبور السفينة بسلامة وأمان من خلال تعيين مجموعة من كبار مرشدي الهيئة، وتوفير المساعدات الملاحية اللازمة من القاطرات المصاحبة علاوة على المتابعة اللحظية من مكتب الحركة الرئيسي محطات مراقبة الملاحة.

وأكد رئيس الهيئة أن قناة السويس الجديدة نجحت في تعزيز المكانة الرائدة للقناة باعتبارها حلقة الوصل الأهم والشريان الرئيسي لحركة التجارة العالمية المارة بين الشرق والغرب، كما رفعت كفاءتها لتظل الاختيار الأول والوجهة الأكثر ملائمة للأجيال الحالية والمستقبلية من السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة لاسيما سفن الحاويات التي حظيت بأهمية بالغة في الأونة الأخيرة، في ظل تنافس الخطوط الملاحية لبناء السفن الأكبر عالميا للاستفادة من اقتصاديات الحجم وتقليل النفقات التشغيلية.

وشهدت قناة السويس، خلال مايو الماضي، عبور  سفينة الحاويات العملاقة "HMM ALGECIRAS" أكبر وأحدث سفينة حاويات في العالم تعبر قناة السويس ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحي للقناة الجديدة في رحلتها المتجهة من ميناء يانتيان بالصين والمتجهة إلى ميناء روتردام بهولندا.

 

 

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