شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الغندور يعلن توقف برنامج «الدحيح».. تعرف على الأسباب (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«شكرًا على التجربة الجميلة، وشكرًا للفريق اللى ورا البرنامج، وشكرًا ليكم، أتمنى نكون بسطناكوا».. هكذا أعلن أحمد الغندور، مُقدم «الدحيح»، البرنامج المعني بتقديم محتوى علمي وفلسفي مُبسط، انتهاء التجربة التي بدأها قبل 3 سنوات، وحققت نجاحًا واسعًا، إذ بلغت المشاهدات التي حققها «الدحيح» على «يوتيوب» لمليون مشاهدة تقريبًا.

وعن أسباب توقف البرنامج فجأة، قال «الغندور» عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات «تويتر»، إنها «أسباب إنتاجية»، فيما قالت قناة «Aj+»، إن «الخطط الإنتاجية في المرحلة الحالية الصعبة لا تسمح بالاستمرار في نشر برنامج الدحيح».