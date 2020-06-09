شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: سنعيد دراسة وهيكلة الأرقام «البرايفت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تفاصيل انتقال عملاء المحمول بنفس الرقم بين الشركات، خلال 24 ساعة فقط.

وقال الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كل يوم» على شاشة «ON»، إنه يمكن للعميل صاحب الخط الذهاب إلى أقرب فرع لخدمة العملاء للشركة المراد الانتقال إليها يقدم طلب إليها ويثبت ملكيته للخط، ثم تقوم الشركة المراد الانتقال إليها بتسليم شريحة جديدة للعميل، وتصل للعميل رسالة نصية بقبول طلبه.

وفيما يتعلق بالأرقام التي تظهر بخاصية الـ«private number» على التليفون المحمول، قال إنه جاري مراجعة هذا الموضوع وحوكمته، بحيث يكون لمن يتطلب عمله ومسؤولياته هذه الخاصية، مضيفًا: «ندرس الموضوع وحوكمته فنيًا وتقنيًا وسنعيد هيكلته».