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محافظ الوادي الجديد يُطالب أصحاب المقاهي والكافتيريات بتغيير نشاطهم (تفاصيل)

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أحمد عبد السلام 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، عن إطلاق مبادرة للسماح لأصحاب المقاهي والكافيتريات ومراكز الألعاب الإلكترونية، بتغيير نشاطهم إلى أنشطة أخرى تضمن لهم عائد مادي لفترة مؤقتة، لحين انتهاء أزمة فيروس «».

وتابع: «كي يستطيع صاحب المقهى مثلاً بتغيير نشاطه، عليه التقدم بطلب للوحدة المحلية التابع لها، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة مطابقة الأنشطة المنصوص عليها قانونا».

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