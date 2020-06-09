شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: المنتجات الزراعية المصرية تغزو 111 دولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة، أن الصادرات الزراعية المصرية تغزو 111 جولة حول العالم، وخلال جائحة «كورونا» تم فتح 7 أسواق جديدة، أبرزها البرازيل والهند.

وقال القصير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم» على شاشة «ON»: «لدينا أحدث المعامل التي تراقب المتبقيات من المبيدات في السلع قبل تصديرها، والتأكد من خلوها من المواد الثقيلة والمبيدات».

وأوضح أن إجمالي الصادرات الزراعية المصرية منذ 1 يناير حتى الآن وصل لـ 3.2 مليون طن، في حين أنها كانت طوال عام 2019 كانت 5 ملايين طن.