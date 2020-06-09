شكرا لقرائتكم خبر عن غلق وتشميع 17 محلاً فى البحيرة لمخالفة قرارت مواعيد الغلق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، برئاسة اللواء أحمد على مرزوق، رئيس المدينة، بحملة موسعة فى نطاق مدينة وقرى مركز كفر الدوار، بالتنسيق مع إدارة الرقابة والمتابعة بالوحدة المحلية وبتأمين بقوات من شرطة المرافق، أسفرت عن غلق وتشميع عدد 17 محلاً بناطق قرية زُهرة لمخالفتهم قرارات مجلس الوزراء بشأن مواعيد الغلق وكذلك غلق أماكن التجمعات.

ومن جانبه وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف واستمرار الحملات لتنفيذ كافة قرارات مجلس الوزراء بشأن غلق المقاهي والكافتيريات والمحال العامة والتجارية وفض الأسواق والتجمعات بنطاق المحافظة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.