شكرا لقرائتكم خبر عن «استشارة طبيب مختص».. شروط استئناف الغوص والأنشطة البحرية في البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقرّ مسؤولو غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية بالبحر الأحمر، عدد من الشروط لاستئناف الأنشطة البحرية، أبرزها: الزام الغواصين بالتواصل واستشارة أقرب طبيب مختص قبل العودة لممارسة الغوص.

وكشف مسؤولو الغرفة عن قيام وزارة السياحة والآثار بمراجعة دليل التعليمات والإجراءات الوقائية، لمنع انتشار فيروس «كورونا» في قطاع الغوص، مؤكدين أنه سيتم اعتماد دليل وقائي من الوزارة، وسيتم نشره والإعلان عن الخطوات الواجب إتباعها، وتقديم الدعم اللازم لجميع أعضاء الغرفة.

وناشد هشام جبر، رئيس مجلس إدارة الغرفة، جميع مرشدي ومدربي الغوص، بالالتزام الإرشادات التوجيهية من منظمة «دان» لأبحاث الغوص، والتي تنص على أنه يجب على الغواصين إذا ثبُتَ إصابتهم بفيروس «كورونا»، الانتظار لمدة لا تقل عن شهر قبل العودة لمزاولة الغوص، وفي حال تواجد الأعراض، يجب على الغواصين الانتظار لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل التقدم للحصول من طبيب أخصائي على تصريح للعودة لمزاولة الغوص.