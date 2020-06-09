شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة سوهاج يُطالب باستمرار تربية الدواجن بمزارع الجامعة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، على عدم التوقف عن التربية للثروتين الحيوانية والداجنة في كل الأنواع بمزارع الجامعة، والتوسع في تربية أنواع وسلالات جديدة، وتشغيل العنابر بشكل مستمر، والمتابعة الدائمة لتلك المزارع والإستفادة منها في الإنتاج.

جاء ذلك اليوم خلال تفقده سير العمل بمزرعتي الإنتاج الحيواني لكلية الزراعة بمقر الجامعة الجديدة بالكوامل، وفى حي الكوثر، يرافقه الدكتور مصطفى عبدالخالق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبدالحفيظ، عميد الكلية، والدكتور أحمد عبدالكريم، القائم بعمل رئيس قسم الدواجن.

وبدأ عزيز جولته بتفقد مزرعة حي الكوثر، حيث تفقد عنبر بداري التسمين والذي يضم 3000 كتكوت عمر 3 أيام، وعنبر تربية الأغنام والذي يضم 325 رأسا متنوعة، وكذلك عنبر تربية الأرانب والذي يضم 155 أرنب من سلالتين، وتفقد مزرعة الإنتاج الحيواني بالجامعة الجديدة، حيث تابع رئيس الجامعة إستلام الكلية 17 رأس جاموس بتكلفة 500 ألف جنيه، ليصبح العدد الكلي 108 رأس ماشية «أبقار وجاموس»، وكذلك مبنى المحلب الألي، واطمأن على سلامة سلالات المواشي الموجودة، ورصيد الأعلاف الخاص بها.

وحث رئيس الجامعة، على ضرورة الإستفادة من تلك المساحات الشاسعة للأراضي التابعة للكلية، مع ضرورة الإهتمام بجودة ما يتم إنتاجه على المستويين الحيواني والزراعي، بما يعود بالنفع على مجتمع الجامعة، ويمتد إلى المجتمع السوهاجي ككل.

رئيس جامعة سوهاج يشدد على عدم التوقف عن تربية الحيوانات والدواجن بمزارع الجامعة

رئيس جامعة سوهاج يشدد على عدم التوقف عن تربية الحيوانات والدواجن بمزارع الجامعة

رئيس جامعة سوهاج يشدد على عدم التوقف عن تربية الحيوانات والدواجن بمزارع الجامعة