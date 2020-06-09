شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 15 مليون جنيه.. سوق موحد للتمور في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الثلاثاء، عن البدء في تنفيذ مشروع السوق الموحد للتمور بمدينة الخارجة كمرحلة أولى سيجري تعميمها على باقي المراكز، والذي يعتمد على فكرة تشجيع موردي ومصنعي التمور والمزارعين للقضاء على كافة المشكلات التي تواجه المزارعين ومصنعي التمور بالمحافظة وذلك بتكلفة تقدر بنحو 15 مليون جنيه.

أكد الزملوط، في بيان صحفي، أن المشروع يشمل تنفيذ ثلاجات لحفظ التمور، سيجري تأجيرها لشباب الخريجين من المشتغلين في هذا المجال، وتبلغ الطاقة الاستيعابية لتلك الثلاجات من 1500 إلى 2000 طن، يجري تأجيرها لهم بأسعار مخفضة.

وأضاف المحافظ، أن السوق المجمع للتمور سوف يقضى على ظاهرة الاحتكار وسيمنح الفرصة كاملة للمزارعين ومنتجي التمور في القدرة على تسويق منتجاتهم دون عناء، وسيقضى على ظاهرة مراكز التجميع العشوائية في مدينة الخارجة على أن يجري تنفيذ المجمع الثاني في مركز الداخلة بنفس الآليات.