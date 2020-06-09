شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. وزيرة الثقافة تعتمد نتيجة مسابقة «فوازير سينما مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمدت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، أسماء الفائزين بجوائز مسابقة فوازير سينما مصر التي بثتها قناة وزارة الثقافة على يوتيوب خلال شهر رمضان الماضي وجاءت ضمن فعاليات المبادرة الإلكترونية «الثقافة بين إيديك»، حيث اجرى السحب شباب الدفعة الثانية من قسم التمثيل باستوديو مواهب مركز الإبداع، الذين قاموا بأداء المشاهد وذلك بحضور الفنان خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، الدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية وأحمد صلاح بهجت رئيس قطاع مكتب وزيرة الثقافة.

وقالت عبدالدايم بحسب بيان، الاثنين، إن وزارة الثقافة تلقت آلاف الإجابات من مختلف محافظات مصر مما يؤكد الجماهيرية التي حققتها المسابقة، وتابعت أن بيانات الفائزين كشفت عن انتمائهم إلى 11 محافظة هم بورسعيد، المنيا، المنوفية، شمال سيناء، الإسماعيلية، القليوبية، الدقهلية، البحيرة، الجيزة، القاهرة، الإسكندرية، وأضافت أن الجوائز فاز بها 30 متسابقا نال 10 منهم جوائز مادية بقيمة 50 ألف جنيه، وحصل على 20 آخرين على جوائز عينية عبارة عن مجموعات كتب من إصدارات الوزارة المتنوعة في مختلف مجالات المعرفة، مشيرة إلى أن المسابقة دارت حول مشاهد خالدة من أهم أعمال تاريخ السينما المصرية وهدفت إلى نشر الثقافة السينمائية واستعادة أجواء زمن الفن الجميل.

يشار إلى أن نتائج المسابقة جاءت كالتالي حيث فاز بالجوائز المادية كل من محمد محمد عبده خلف، ميرفت رسمي عبدالمجيد، عبدالهادي محمد عبدالوهاب درويش، محمود حامد سالم محمد، مدحت أحمد محمود عبدالحميد، هناء سلامة حنا، مينا ملاك ميخائيل، محمد السيد عبداللطيف دياب، مصطفى محمود السيد محمود، ماريهان محمد محمد، ونال الجوائز العينية كل من مروان سامي محمد عبدالكريم، جودي عربي عبدالمطيع علام، نجاة إبراهيم محمد نوير، رقية محمد عبده خلف، شيماء محمد عبدالحليم، عصمت محمد سلامة، أسامة محمد القاضي، أحمد يسرى مرسى خلف، نادية حمدي عبدالوهاب عبدالهادي، محمد عبدالحفيظ رجب، كريمة مختار محمد رضوان، إسلام فوزي محمد إبراهيم، محمد عماد أنور، دعاء عسران محمد خليف، أميمة محمد عبدالحفيظ رجب، دعاء سعيد خليل طه، محمد محمد عبداللطيف، محمد محمد مختار محمد، محمد منشاوي أحمد حسن، سلمى محمد وجدي.