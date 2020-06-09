شكرا لقرائتكم خبر عن لمواجهة فيروس «كورونا»... «CBC» تواصل عرض برامجها من المنزل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار دعمها للإجراءات الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، تواصل قناة cbc عرض برامجها من المنزل، مع استخدام كل التقنيات الحديثة لخروج البرامج بأفضل جودة للجمهور.

بدأ برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» عرض حلقاته من المنزل، إذ تقدمه الإعلاميات مفيدة شيحة وسهير جودة ومنى عبدالغني من منازلهن، وحل ضيفا خلال اليومين الماضيين العديد من المشاهير عبر Skybe، من بينهم الفنان محمود حافظ والفنانة الشابة ليلى خالد فضة، والدكتور نبيل القط استشاري الطب النفسي، والدكتورة ملكة فؤاد أستاذ التحاليل الطبية بكلية طب قصر العيني.

وفي أول ظهور لفريق عمل البرنامج بالكامل من المنزل، بدأ عرض برنامج It’s Show time، من تقديم مها الصغير ودينا حويدق، وذلك بعد إصابة الأخيرة بفيروس كورونا، حيت تواصل تقديم الحلقات خلال فترة تواجدها في العزل المنزلي.

كما تنطلق اليوم أولى حلقات برنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل والإعلامية ريهام إبراهيم، من المنزل، ويتناول خلالها أحدث المستجدات على الساحة المصرية، في كثير من القطاعات.

"سي بي سي" تواصل تقديم برامجها من المنزل

"سي بي سي" تواصل تقديم برامجها من المنزل