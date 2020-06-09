شكرا لقرائتكم خبر عن القليوبية تسجل 252 حالة إصابة جديدة بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة القليوبية، وفق بيانات وزارة الصحة الرسمية 252 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، علاوة على 32 حالة أخرى مصابة جاءت لمستشفيات القليوبية من محافظات مجاورة لها.

وكشفت التقارير الرسمية لمديرية الصحة بالقليوبية، أن مركز ومدينة بنها سجل الثلاثاء، أعلى معدلات الإصابة على مستوى المحافظة، فيما خلت مدينة العبور من تسجيل أي إصابة بالفيروس لليوم الثاني على التوالي.

وجاءت خريطة الإصابات كالتالي: مركز ومدينة بنها 98 حالة إصابة جديدة، وطوخ 21 حالة إصابة جديدة والقناطر الخيرية 11 حالة إصابة وكفر شكر 22 حالة وقليوب 33 حالة وشبرا غرب وشرق 54 حالة إصابة ومدينة قها حالة واحدة والخانكة 3 حالات وشبين القناطر 9 حالات.