شكرا لقرائتكم خبر عن «عزل العجمي»: تعافي 10 مصابين من «كورونا».. وتحويل 9 للتعايش المنزلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة ميرفت السيد، مدير عام مستشفى العجمى المركزى بالإسكندرية، تعافي ١٠ حالات جديدة من مصابى الفيروس، الثلاثاء، ليصل اجمالى حالات الشفاء التام ٢٢٧ حالة منذ تحويل المستشفى إلى عزل في مارس الماضى وحتى الان.

وقالت إنه تم خروج جميع المتعافين من مستشفى العزل ومغادرتهم إلى منازلهم، وأضافت في تصريحات لـ«المصري اليوم» أنه، تم تحويل حالتين إلى التعايش المنزلى أو الحجر المنزلى لتعافيهم واستكمال العلاج، ليصل اجمالي الحالات ٤٩.

فيما وصل عدد الحالات المحولة إلى فترة النقاهة بمستشفى العزل الجديد في مقر المدينة الشبابية بأبى قير، ٤٦٣ حالة منذ تنفيذ المستشفى.

وأضافت «ميرفت» أن الحالات المحولة إلى مستشفى عزل أبو قير تعافوا بشكل كبير جدًا من الإصابة، لذا تم تحويلهم إلى مستشفى العزل الجديد على أن يتم أماكن لمصابين جدد تتطلب حالتهم رعاية طبية كبيرة وأجهزة تنفس صناعى.