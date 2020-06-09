شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يوجّه بسرعة الانتهاء من تطوير مستشفيات العزل (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، خلال تفقده أعمال تطوير مستشفى الصدر بجزيرة شندويل، بسرعة الانتهاء من تطوير جميع المستشفيات المخصصة لعزل المصابين بفيروس «كورونا» بالمحافظة، وسرعة استقبال حالات الإصابة بالفيروس.

وتفقد محافظ سوهاج، الأعمال الجارية في تطوير وإعادة تأهيل المستشفى، والتى شملت إنشاء شبكة غازات كاملة، وتطوير غرف الإقامة، وإنشاء قسم للعناية المركزة، وتجهيز سكن للأطباء، وسكن للطبيبات والتمريض، وتطوير المغسلة والمطبخ، والخدمات المساعدة، والخدمات الإدارية، بالإضافة إلى الأعمال الكهربائية، والسباكة، والأعمال الإعتيادية، موجها بالعمل على سرعة إنجاز الأعمال في أقرب وقت ممكن، وتأكيد حرص المحافظة على دعم المنظومة الصحية، لتقديم أعلى مستوى من الخدمات الطبية للمواطنين.

وأوضح المحافظ، أن السعة الإستيعابية للمستشفى ستكون بعدد 70 سرير إقامة، مقسمة على الطوابق الأول، والثاني، والثالث، والرابع علوي، وعدد 14 سرير عناية مركزة مقسمة على الطابقين الثاني والثالث علوي، لافتا إلى أنه سيتم تجهيز طابق إداري يشمل 3 غرف للإداريين، وقاعة إجتماعات، وتخصيص طابق لمخازن الأدوية والمستلزمات، وعمل مغسلة، وسكن تمريض بالدور الخامس.

محافظ سوهاج يتفقد أعمال تطوير مستشفى الصدر بجزيرة شندويل بدائرة مركز سوهاج

محافظ سوهاج يتفقد أعمال تطوير مستشفى الصدر بجزيرة شندويل بدائرة مركز سوهاج

محافظ سوهاج يتفقد أعمال تطوير مستشفى الصدر بجزيرة شندويل بدائرة مركز سوهاج

محافظ سوهاج يتفقد أعمال تطوير مستشفى الصدر بجزيرة شندويل بدائرة مركز سوهاج

محافظ سوهاج يتفقد أعمال تطوير مستشفى الصدر بجزيرة شندويل بدائرة مركز سوهاج

محافظ سوهاج يتفقد أعمال تطوير مستشفى الصدر بجزيرة شندويل بدائرة مركز سوهاج